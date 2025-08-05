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05 августа 2025 в 20:23

Пасечник рассказал о ситуации с пострадавшими в ДТП под Тулой жителями ЛНР

Пасечник: пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области переведут в ЛНР

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области/РИА Новости

Пассажиров, пострадавших в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, переведут в медучреждения Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, пациентов транспортируют после дообследования в больницах Тулы.

Пасечник отметил, что среди пострадавших в ДТП оказались 17 жителей ЛНР, восемь из них получили травмы средней и тяжелой степени. Глава региона отметил, что всех пассажиров доставили в областные и районные больницы Тульской области.

После дообследования при стабильном состоянии наши жители будут переведены в учреждения здравоохранения республики для дальнейшего лечения и реабилитации. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко находится в постоянном контакте с коллегами и регулярно докладывает об обстановке, — подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР также информировал, что пассажиров, которые не пострадали в результате аварии, доставили до места назначения — в Москву. По его словам, обязательство на себя взял тульский автоперевозчик.

Ранее стало известно, что в аварии с участием автобуса, выполнявшего рейс Луганск — Москва, под Тулой пострадали свыше 30 человек, в числе которых четверо детей. Инцидент произошел на 228-м километре автодороги. Согласно предварительной информации, водитель авто допустил наезд на опору пункта взимания платы. Вероятной причиной аварии называют сильный туман.

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