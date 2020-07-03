Памятник Сталину в Нижегородской области признали садовой фигурой

https://static.news.ru/photo/6e7e3cae-bd47-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Зоров/vk.com

В Нижегородской области полиция отказалась возбуждать дело по статье «Самоуправство» из-за установки памятника Иосифу Сталину. Заявление в полицию поступило от главы администрации города Александра Киселёва.

Трёхметровый памятник советскому вождю был установлен на частной территории в городе Бор.

По данным местных СМИ, в церемонии открытия приняли участие несколько сотен человек. Инициаторы установления памятника видят в нём символ борьбы с коррупцией.

По словам Киселёва, работы по установке монумента ведутся «без получения необходимого согласования и разрешения». Ответчик, глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров, заявил, что фигура находится на частном земельном участке, к тому же был заключён договор на установление декоративной садовой фигуры, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является. Поэтому фигура не подпадает под действие законодательства об установлении памятников, пишет «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Азбука вкуса», Perekrestok.ru, Ozon, «Додо пицца» и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group создали инсталляцию, которой выразили благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, работавшим во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Это первый памятник в мире, посвящённый сотрудникам служб доставки.