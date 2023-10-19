Спасателям пришлось вызволять с козырька клиники выпавшего из окна пациента Пациент больницы в Миассе упал с шестого этажа и застрял на козырьке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Миасс Челябинской области пациент Городской клинической больницы № 2 выпал из окна шестого этажа, сообщает 74.ru со ссылкой на источник в спасательных службах. По его словам, мужчина приземлился на козырек крыльца, для его вызволения потребовалось использовать приставную лестницу. Больной получил множественные травмы, сейчас он находится под присмотром врачей.

Пациент больницы выпал из окна шестого этажа и оказался на козырьке крыльца. Мужчина выжил, но, получив многочисленные травмы, оказался недоступен ни из здания, ни со стороны улицы. При помощи приставной лестницы спасатели поднялись на козырек, оказали первую помощь, наложили шины на травмированные конечности, <...> и через окно смогли передать пострадавшего внутрь лечебного учреждения сразу в руки врачей отделения травматологии, — рассказали в спасательных службах.

Представители больницы заявили, что пациент самовольно покинул стационар вечером 18 октября. При этом они отказались говорить о состоянии его здоровья.

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