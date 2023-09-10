«Ответственные люди»: Лантратова поблагодарила избирателей в ЛНР Лантратова: жители ЛНР видят улучшение качество их жизни в составе России

Фото: t.me/lantratova_daria

Дарья Лантратова

Сенатор Луганской области Дарья Лантратова назвала избирателей Луганской Народной Республики храбрыми, и поблагодарила их за активную гражданскую позицию в ходе выборов 10 сентября. В ходе мероприятия «Ночь выборов», на которой присутствовал корреспондент NEWS.ru, она отметила, что люди последние месяцы видят возрождение республики и отмечают изменение качества жизни в составе России в лучшую сторону.

Хотела бы выразить слова благодарности нашим избирателям. <...> Это храбрые и ответственные люди. <...> Они в последние месяцы видят, что республика возрождается, что огромное количество созидательно-конструктивных процессов происходит и с точки зрения интеграции и с точки зрения строительства дорог и восстановления инфраструктуры. <...> Они видят, что качество жизни меняется. Они в один голос говорят, что голосуют за Россию, — сказала Лантратова.

Она рассказала, что несмотря на эвакуацию на избирательном участке после сообщений о минировании, люди, вопреки опасности, возвращались, чтобы отдать свой голос.

Ранее общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон, побывавший на выборах в Херсонской области в качестве наблюдателя, рассказал, что жители, приходящие на голосование, действительно хотят быть частью России. По его словам, они не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения с РФ.

Наблюдатель на выборах в Мелитополе из Латинской Америки Исраэль Гомес Арконда, в свою очередь, рассказал, что был приятно впечатлен. По его словам, люди голосовали очень охотно, несмотря на то, что находились всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения огня.