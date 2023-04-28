В Оренбурге проверят на вменяемость школьницу, которая отрезала коту голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Оренбургской области Кристина Близнецова, коту которой отрезала голову местная 15-летняя школьница, написала заявление в полицию, о чем сообщила NEWS.ru. В отделе она узнала, что несовершеннолетнюю сейчас проверяют на вменяемость. При этом девочку либо отпустят, либо заставят наблюдаться у врачей, если ее признают невменяемой.

Я сегодня подала заявление в полицию, мне там сказали, что ничего сделать не могут на данный момент. Они направили ее на обследование. И дали понять, что если ее признают ненормальной — поставят на учет, а если нет, то выпустят, — рассказала хозяйка кота.

При этом Близнецова отмечает, что на агрессивное поведение девочки жалуются и другие дети.

Мне мои дети рассказывают, что она ходила по школе и говорила: «Я тебя съем». А вот вчера они играли на детской площадке. Одна девочка упала, так она подошла и на лицо ее наступила. Родители этой маленькой девочки будут снимать побои. Во вторник с родителями пойдем в отдел образования, будем решать вопрос по поводу недопуска этой особы в школу, чтобы она не училась с нормальными детьми, — рассказала женщина.

Видео, на котором девочка отрезает голову мертвому коту, опубликовал в соцсетях местный житель. Школьница утверждала, что делает из черепов животных украшения, а кот, которого она обезглавила, уже был мертвым, когда она его нашла.

Член комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявлял, что школьница обязана ответить по уголовной статье за содеянное. По его словам, за подобные преступления ответственность наступает уже в 14-летнем возрасте.