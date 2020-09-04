Возвращение шедевра: фото с открытия Северного речного порта в Москве

В Москве состоялось открытие Северного речного порта после реставрации. Проект восстановления был запущен в августе 2018 года, затем началась реконструкция окружающей его территории. Реставраторы обновили водный причал, обустроили парк и прогулочную набережную. Планируется построить и канатную дорогу, связывающую районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. Также планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки и развивать новые туристические маршруты. В настоящее время на вокзале предлагаются бесплатные экскурсии по онлайн-записи. Для посетителей вокзала также предусмотрены специальные сувениры и другие сюрпризы.
Владимир Собянин
Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Северный (Химкинский) речной вокзал (1938 год)
Анатолий Гаранин/РИА Новости
Реставрация Северного речного вокзала (июль 2020)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Собянин
Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Звезда на шпиле Северного речного вокзала
Денис Воронин/АГН «Москва»
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