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Владимир Собянин
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Возвращение шедевра: фото с открытия Северного речного порта в Москве

15:15, 05 сентября 2020 32
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

В Москве состоялось открытие Северного речного порта после реставрации. Проект восстановления был запущен в августе 2018 года, затем началась реконструкция окружающей его территории. Реставраторы обновили водный причал, обустроили парк и прогулочную набережную. Планируется построить и канатную дорогу, связывающую районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. Также планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки и развивать новые туристические маршруты. В настоящее время на вокзале предлагаются бесплатные экскурсии по онлайн-записи. Для посетителей вокзала также предусмотрены специальные сувениры и другие сюрпризы.

Владимир Собянин

Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Северный (Химкинский) речной вокзал (1938 год)

Анатолий Гаранин/РИА Новости

Реставрация Северного речного вокзала (июль 2020)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Собянин

Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

С.Быстров/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Быстров, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Звезда на шпиле Северного речного вокзала

Денис Воронин/АГН «Москва»

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