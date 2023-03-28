«Осторожно, новости»: жену мобилизованного поймали с гранатой и патронами «Осторожно, новости»: перевозившую гранату и патроны жену мобилизованного задержали под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что сотрудники полиции в Белгородской области задержали женщину, перевозившую гранаты и боеприпасы в Москву. По информации канала, она является супругой мобилизованного военнослужащего, участвующего в СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Осторожно, новости», 36-летняя женщина, мать двоих детей, отвозила боевую гранату Ф-1 и около 60 патронов в Москву по просьбе мужа. В публикации говорится, что тот попросил ее передать боеприпасы его сослуживцу. По информации канала, снаряды лежали в прочно замотанной скотчем сумке, из-за чего женщина могла не знать, что лежит в ней на самом деле. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее судья Омского гарнизонного военного суда приговорил к трем годам лишения свободы майора запаса Алексея Иванова за то, что он украл авиационные шлемы и кислородные маски на сумму, превысившую 22 млн рублей. Во втором Восточном окружном военном суде рассказали, что военного отправят в колонию общего режима.