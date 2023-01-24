Российский майор украл шлемы и маски на 22 млн рублей и получил срок

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Судья Омского гарнизонного военного суда приговорил к трем годам тюремного заключения майора запаса Алексея Иванова за то, что он украл авиационные шлемы и кислородные маски на сумму, превысившую 22 млн рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник во втором Восточном окружном военном суде. По данным спикера, в суде частично удовлетворили иск Минобороны к Иванову. В военном ведомстве данную информацию не подтвердили.

Как указали в источнике, военного отправят в колонию общего режима.

Ранее стало известно, что неизвестный украл боеприпасы с израильской военной базы. В армии государства рассказали, что он вынес их через дыру в заборе. За расследование дела взялась военная полиция, после чего оно перешло в ведомство военной прокуратуры.

До этого в Москве задержали эксперта МВД по подозрению в краже 3,5 млн рублей с банковской карты умершей пенсионерки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Пропажу средств заметила сестра умершей, ставшая ее наследницей. Она обратилась в полицию, и в результате проверки было установлено, что средства с карты списаны практически сразу после смерти пенсионерки.