Оставшийся без присмотра пятилетний ребенок упал в бассейн и утонул Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятилетний мальчик утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Батыр» в городе Аскарово в Башкирии, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Ребенок пришел туда с мамой и ее племянником. По информации канала, он упал в воду, когда родительница отвернулась.

Когда женщина заметила сына в воде, он был уже без сознания. Медикам не удалось его спасти, им оставалось констатировать смерть ребенка. Следственное управление СК по региону начало проверку произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванне. Во время купания у матери ребенка закружилась голова, она упала в обморок. Когда женщина очнулась, она вызвала скорую помощь, но по прибытии врачи скорой лишь констатировали смерть. В МВД начали проверку, точную причину кончины младенца установят по результатам судмедэкспертизы.

В Подмосковье тем временем семилетний ребенок утонул, провалившись под лед. Происшествие случилось в одном из СНТ в Богородском городском округе. Мальчик не заметил отверстий в пруду, сделанных, предположительно, для того, чтобы рыба не задохнулась.