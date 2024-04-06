Орчане упорно отказываются покидать затопленные дома МЧС: жители Орска отказываются от эвакуации из зоны подтопления

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Некоторые жители Орска по-прежнему отказываются покидать подтопленные районы города, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель пресс-службы управления МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников. По его словам, новых заявок на эвакуацию не поступало уже около получаса.

Поток заявок прекратился, примерно около получаса их не поступает. Но некоторые очень упорные люди решили остаться в своих домах, — рассказал Ситников.

Представитель МЧС добавил, что спасатели ожидают новый приток заявок на эвакуацию уже к ночи. Ситников отметил, что в подтопленных районах Орска отсутствует электричество, а также приостановлено газоснабжение.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что угрозы еще одного масштабного подтопления новых районов города Орска не наблюдается. Сток из реки сохраняется стабильный и не увеличивается.

По данным МЧС России, после прорыва дамбы в Орске спасатели эвакуировали 1121 жителя города, среди которых 331 ребенок. Спасатели также оказывают помощь животным, для их поиска используются беспилотники. На случай непредвиденных обстоятельств или экстренной ситуации были подготовлены два вертолета Ми-8.