Опубликованы кадры второй спасенной малышки-нерпы под Петербургом В Сосновом Бору спасли уже вторую за неделю маленькую нерпу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

10-дневную нерпу спасли в Ленинградской области, передает паблик «Спасение тюленей» во «ВКонтакте». Это уже второй спасенный в регионе детеныш. Обнаружили малышку в районе города Сосновый Бор. Как отметили в Фонде друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге, вес малышки около 7 кг. Паблик также поделился кадрами детеныша.

К сожалению, лед быстро тает, маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести, — говорится в сообщении.

20 марта стало известно, что маленькая нерпа, найденная у Ладожского озера и спасенная Фондом друзей балтийской нерпы, впервые познакомилась с водной стихией. Животному налили жидкость в большую емкость, а само событие засняли на видео. В сообществе добавили, что пока нерпа находится под присмотром фонда, где набирается сил. На опубликованных кадрах видно, что поддержку нерпе, «фыркающей от воды», оказывает плюшевый сородич.

До этого в Дагестане на берег Каспийского моря выбросило как минимум 10 мертвых нерп, туши обнаружил местный житель во время пробежки. По его словам, он находил тюленей на протяжении полутора километров.