«Побежал помогать»: появились кадры из Белгорода после удара ВСУ по авто «Жесть Белгород» опубликовал кадры с места взрыва авто после удара ВСУ

Фото: t.me/beladm31

Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал кадры с места взрыва автомобиля после удара ВСУ в Белгороде. Снаряд попал в машину прямо во время движения. Видео публикуют в соцсетях испуганные очевидцы.

Также читатели канала поделились кадрами с видеорегистратора. На них попал момент прилета снаряда по автомобилю. На фоне звучат звуки выстрелов.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель, который ехал в своем автомобиле. По данным канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня.

Перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к областному центру. Помимо погибшего водителя, травмы получили две женщины и один мужчина. Также имеются повреждения в двух частных домовладениях и в учреждении здравоохранения.

Также Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. По его словам, при падении обломков дрона началось возгорание травы.