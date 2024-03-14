SHOT: водитель погиб при обстреле Белгорода украинской РСЗО

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Как уточнил канал, после прилета снаряда автомобиль проехал по дороге еще около ста метров. По его данным, водитель не смог выбраться из машины. Кроме того, по словам источника SHOT, при обстреле со стороны ВСУ пострадали две женщины и один мужчина.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. Он подтвердил информацию о гибели водителя и наличии пострадавших от удара ВСУ. По словам губернатора, в результате обстрела два частных домовладения и территория одного из учреждений здравоохранения получили повреждения.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью. Помимо этого, еще три беспилотника были сбиты над Курской областью.