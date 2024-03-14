Средства ПВО сбили 14 беспилотников над двумя российскими регионами Минобороны: средства ПВО уничтожили 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую и Курскую области с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Согласно данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили над территориями регионов 14 вражеских беспилотников, из которых 11 — над Белгородской и три — над Курской областями.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (три БПЛА), — говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа. По его словам, при падении обломков беспилотника началось возгорание травы.

До этого Минобороны России сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ротацию личного состава ВСУ на Авдеевском направлении. По данным ведомства, артиллеристы получили координаты места скопления личного состава противника, после чего выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет.