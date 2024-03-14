В Белгороде упал украинский БПЛА самолетного типа Гладков: в Белгороде падение обломков дрона привело к возгоранию травы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет, подворовый обход территории продолжается.

Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении, — уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что в Прохоровском районе атаке ВСУ подвергся поселок Прохоровка. Беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва зaгорелaсь кровля нежилого чaстного дома. Рядом с ним сдетонировал и второй дрон.

Гладков сообщал также, что украинские войска обстреляли чело Грайворон в Белгородской области. По его словам, в результате атаки ВСУ в городе частично нарушено электроснабжение. Примерно за два часа до этого Грайворон также попал под обстрел.

В тот же день село Гостищево в Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался. За несколько часов до этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.