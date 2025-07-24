Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 09:57

Опубликованы кадры поиска пропавшего в Приамурье самолета

Появилось видео поисков пропавшего самолета Ан-24 из Тынды

Вертолет Ми-8 Вертолет Ми-8 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Появилось видео поисков пропавшего в Приамурье самолета Ан-24, которое представил Telegram-канал SHOT. По данным источника, его ищут в Тынде с помощью вертолета Ми-8. На видео видно, как он облетает территорию над городом.

Я на щебзаводе. Вот он полетел, видать, ищет, — говорит закадровый голос автора ролика.

К вылету также готовятся два вертолета с медиками на борту. Окончательные результаты поиска пока не представлены. Количество жертв и пострадавших остается неизвестным.

Ранее были найдены обломки пассажирского самолета Ан-24, который пропал в Амурской области в четверг, 24 июля. В МЧС России уточнили, что найден горящий фюзеляж. Фрагменты самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.

Стало известно, что пропавший Ан-24 вылетел из Благовещенска в 11:00 по местному времени (05:00 мск) и перестал выходить на связь около двух часов спустя при заходе на посадку в тындинском аэропорту. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.

Амурская область
самолеты
поиски
вертолеты
Тында
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс
«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для КиеваД
Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ
«Надо разбираться»: назван способ защитить юг России от атак ВСУ
ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников
Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области
Задержания агрессивных россиян за призывы убивать военных попали на видео
Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму
Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии
Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса
В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тывой
Следователи нагрянули в аэропорт вылета разбившегося Ан-24
«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24
Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Мощный ветер оставил тысячи жителей Амурской области без света
Экс-солистка «Миража» объяснила феномен успеха Бузовой
Фрагменты упавшего Ан-24 разбросало на большой площади
В ГД предрекли новый майдан на Украине из-за решения Зеленского по НАБУ
В Раде раскрыли, как Зеленский послал Трампа
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.