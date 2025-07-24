Опубликованы кадры поиска пропавшего в Приамурье самолета

Появилось видео поисков пропавшего в Приамурье самолета Ан-24, которое представил Telegram-канал SHOT. По данным источника, его ищут в Тынде с помощью вертолета Ми-8. На видео видно, как он облетает территорию над городом.

Я на щебзаводе. Вот он полетел, видать, ищет, — говорит закадровый голос автора ролика.

К вылету также готовятся два вертолета с медиками на борту. Окончательные результаты поиска пока не представлены. Количество жертв и пострадавших остается неизвестным.

Ранее были найдены обломки пассажирского самолета Ан-24, который пропал в Амурской области в четверг, 24 июля. В МЧС России уточнили, что найден горящий фюзеляж. Фрагменты самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.

Стало известно, что пропавший Ан-24 вылетел из Благовещенска в 11:00 по местному времени (05:00 мск) и перестал выходить на связь около двух часов спустя при заходе на посадку в тындинском аэропорту. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.