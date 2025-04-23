Опубликованы кадры мощных природных пожаров в Забайкалье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Забайкальском крае продолжают бушевать природные пожары, на фоне которых власти приняли решение о введении режима ЧС федерального уровня. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых виден огонь и большое количество дыма.

По информации первого заместителя губернатора края Александра Костенко, в регионе действуют 45 лесных пожаров, площадь которых достигает 192 тысяч гектаров. Локализовать удалось одно возгорание на площади 500 гектаров. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Ранее сообщалось, что со стихией борются 1365 человек с помощью 123 единиц техники. По данным Росгидрометцентра, скорость ветра в Забайкальском крае достигнет 25–27 м/с. Глава МЧС Александр Куренков и глава Минприроды Александр Козлов уже прилетели в регион для оценки ситуации. Уточнялось, что министры облетят наиболее пострадавшие от разгула стихии территории и проконтролируют борьбу со стихией.

До этого в Забайкалье ввели ограничения на перемещение между городами. Теперь такие поездки требуют обязательного согласования. Такое решение связано с обострением лесных пожаров. Забайкальцам для поездок по местным дорогам следует получать разрешение у глав муниципалитетов — все перемещения будут фиксироваться властями, исключение сделано только для дорог федерального и регионального значения.