В деревне Коробицыно Вологодской области три нежилых дома сгорели после удара молнией, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел во второй половине дня 20 мая.

Когда пожарные расчеты прибыли в деревню Коробицыно, дом № 13 был полностью охвачен огнем. И уже загорелись еще два нежилых дома. Распространению пожара способствовал сильный ветер. Площадь пожара составила 468 кв. м. Всего в ликвидации возгорания принимали участие девять человек личного состава и пять единиц техники, — сообщили в МЧС.