Названа причина, по которой районная управа в Москве стала пепелищем Кондиционер стал причиной пожара в столичной районной управе

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожар в здании управы района Соколиная Гора

Причиной пожара в управе района Соколиная гора в Москве стал кондиционер, сообщает MK.RU. По данным издания, замыкание произошло на третьем этаже здания. Уточняется, что это предварительная версия экспертов.

Сгоревшее здание было построено в 1930 году. Этим объясняется, почему огонь так быстро перешел вглубь постройки. У дома очень старые перекрытия.

Пламя охватило постройку глубоким вечером 19 мая. Из здания эвакуировали пять человек. Огонь охватил мебель и внутреннюю отделку постройки, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В итоге здание выгорело практически целиком. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили утром 20 мая.

19 мая в многоквартирном жилом доме по улице Лесной в поселке Ныроб Пермского края произошел пожар. В результате происшествия погибли трое человек, среди которых двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи Чердынского межрайонного Следственного отдела провели осмотр места происшествия. В скором времени будут проведены все необходимые экспертизы. По их результатам будет сделан вывод о причинах пожара и гибели жителей.