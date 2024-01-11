Опубликовано видео задержания похитителя иконы Божией Матери в Петербурге

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

В Санкт-Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в краже иконы Божией Матери

В Санкт-Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в краже иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала видео задержания. По ее словам, ранее петербуржец уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Вчера, 10 января, возле одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель, — написала Волк.

Преступление произошло днем 9 января. Подозреваемый провел в церкви почти три часа, после чего вынес икону «Всецарица» в серебряном окладе. Помимо этого, он украл пожертвования прихожан, которые они оставили на иконе — около 20 золотых украшений.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее представил подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более 100 лет. Он назвал обнаружение этого живописного изображения историческим событием. Патриарх сообщил, что именно перед этой иконой молились Минин и Пожарский.