Прихожанин ограбил церковь в Петербурге Мужчина украл икону из храма на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ограблен храм на улице Софьи Ковалевской, украдена икона «Всецарица», сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах города. Личность похитителя установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказал источник, 9 января в полицию обратился настоятель храма Тихвинской Иконы Божией Матери, который заявил о краже образа Богородицы «Всецарица». Полицейские с помощью камер наблюдения установили, что мужчина в темной куртке пришел в церковь, где провел несколько часов, после чего вышел на улицу с иконой.

Издание уточняет, что образ был обрамлен серебром, также на иконе висели цепочки, принесенные прихожанами в качестве подаяния. Похитителю, личность которого уже известна правоохранителям, грозит уголовное преследование.

Ранее учредитель московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. По словам бизнесмена, реликвия была куплена на деньги руководства и выручку нескольких клубов и привезена из Ватикана в Россию в начале ноября прошлого года. Руководство клуба ждало Рождества, чтобы передать мощи церкви, уточнил он.