Опубликовано видео с задержанным за дебош начальником тыла ФТС России URA.RU: появилось видео с задержанным за дебош начальником тыла ФТС Завгородним

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал URA.RU опубликовал видео с задержанным за дебош в Калининграде начальником тыла ФТС России генерал-лейтенантом Олегом Завгородним. На опубликованных каналом кадрах высокопоставленный таможенник с признаками опьянения лежит на полу в изоляторе.

На записи Завгородний матерится на стражей порядка и угрожает им увольнением. Когда полицейские попытались его успокоить, таможенник толкнул одного из них ногой.

По информации Telegram-канала «112», видео сняли в одном из полицейских участков Калининграда в ночь на 2 февраля. По данным канала, накануне Завгородний вместе с замглавы ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым приехал в город для участия в коллегии калининградской таможни. «112» пишет, что таможенники поселились в пятизвездочном отеле, где устроили дебош и приставали к постояльцам. По данным канала, Завгородний затеял драку с охраной, в результате сотрудники отеля вызвали Росгвардию.

Как сообщает «112», Завгородний в отличие от коллеги не успел запереться в своем номере, впоследствии его задержали и доставили в отдел. По данным канала, позже калининградские таможенники убедили полицейских не оформлять генерала и отпустить его в Москву.

В середине января в Москве задержали блогера за дебош в метро. По данным прокуратуры, 20-летний уроженец Ростовской области бегал по крышам вагонов, бил ногой по поезду и приставал к пассажирам. Задержанный объяснил, что снимал ролики для своего блога.