Полиция задержала устроившего дебош в московском метро блогера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала мужчину, который бегал по крышам вагонов в метро, бил ногой по поезду и приставал к пассажирам, передает пресс-служба прокуратуры Москвы. По данным ведомства, задержанным оказался 20-летний житель Ростовской области.

Как рассказал молодой человек, он устроил дебош в подземке, чтобы снять развлекательное видео для своего блога. Сейчас устанавливаются личности друзей блогера. Им может грозить штраф или административный арест на срок до 15 суток за мелкое хулиганство.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что за умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности злоумышленникам может грозить административный штраф в размере до 30 тысяч рублей или арест на 10 суток.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что действия блогеров, снимавших видео с хулиганскими выходками в московском метро, могут квалифицироваться по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ и Уголовного кодекса РФ. Юрист пояснил, что если блогеры окажутся несовершеннолетними, то к ним могут применить меры административного взыскания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на родителей или иных законных представителей.