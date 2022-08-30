Опубликовано видео допроса жителя Омска, изнасиловавшего маленькую девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональное управление МВД по Омской области опубликовало видео с допросом мужчины, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. Задержанный полностью признал свою вину и отметил, что находился в нетрезвом состоянии. Также он описал подробности совершенного преступления.

По его словам, инцидент произошел три дня назад — он встретил школьницу у одного из цветочных магазинов в Новоомске. Мужчина предложил ей купить коробку конфет, а деньги на них он хотел достать как раз у продавщицы цветов. Ее на месте не оказалось. Недолго думая, он повел девочку в сторону пилорамы, подальше от жилых строений. Не дойдя до пилорамы, он три раза ударил ее кулаком по лицу, после чего изнасиловал. Позже ей удалось вырваться из рук насильника. Сам мужчина отправился в Омск. Он уточнил, что прятался от сотрудников полиции на одном из местных кладбищ.

Помимо изнасилования, 46-летний житель Омска выбил девочке все зубы, а также нанес иные травмы. После инцидента она была в срочном порядке доставлена в реанимацию. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что состояние девятилетней жительницы Омской области после того, как ее изнасиловал мужчина, оценивается как стабильное. В ведомстве отметили, что ребенок находится под пристальным наблюдением специалистов, ему оказывается квалифицированная помощь.