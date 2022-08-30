В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, 46-летний мужчина завлек ребенка в безлюдный пустырь, надругался над ней, а после скрылся. Следствие устанавливает детали совершенного преступления.

Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — говорится в сообщении СК.

Также в ведомстве отметили, что после совершенного акта насилия ребенку потребовалась госпитализация. В настоящий момент ей оказывается квалифицированная помощь медиков.

Инцидент произошел накануне в поселке Новоомский. По данным портала «Город55», мужчина завел школьницу в безлюдное место, выбил ей все зубы, после чего изнасиловал. Ребенка в экстренном порядке отправили в реанимацию в одну из городских больниц.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков. По предварительным данным, над школьницами 14–15 лет надругался дядя одной из пострадавших.