В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал двух школьниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков, передает Фонтанка. По предварительным данным, над школьницами 14-15 лет надругался дядя одной из пострадавших.

Вечером 28 июля в полицию северной столицы обратилась женщина. Она обвинила своего 44-летнего брата в изнасиловании её 15-летней дочери.

По словам родительницы, преступление произошло в 14-этажке в Оккервиле. Женщина считает, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в период с 17:00 26 июля по 17:20 28 июля.

После задержания подозреваемого следователи выяснили, что еще одной пострадавшей от действий мужчины могла стать восьмиклассница. Предполагается, что петербуржец совершил насильственные действия в отношении девочки в своей квартире на улице Подвойского.

В настоящее время мужчина находится в ИВС. Он работал кладовщиком торговой фирмы.

Ранее главу Федерации мотоциклетного спорта в Санкт-Петербурге задержали за совращение 15-летнего мальчика. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.