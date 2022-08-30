Стало известно о состоянии изнасилованной девятилетней школьницы из Омска В Минздраве Омской области сообщили о стабильном состоянии изнасилованной девятилетней школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние девятилетней жительницы Омской области после того, как ее изнасиловал мужчина, оценивается как стабильное, сообщили в беседе с Lenta.ru в пресс-службе Минздрава Омской области. В ведомстве отметили, что ребенок находится под пристальным наблюдением специалистов, ему оказывается квалифицированная помощь.

Ребенок находится под наблюдением медиков, состояние оценивается как стабильное, — сообщили представители Минздрава.

Инцидент произошел накануне в поселке Новоомский. Мужчина обманом завел девятилетнюю школьницу в безлюдное место вдали от жилых домов, выбил ей все зубы, после чего изнасиловал. Ребенка в экстренном порядке отправили в реанимацию в одну из городских больниц. Помимо выбитых зубов, были диагностированы и иные травмы.

Позднее по подозрению в совершении акта насилия был задержан 46-летний житель Омска. В случае обвинительного приговора, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).