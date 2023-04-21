Опубликовано полное видео взрыва в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия взрыва в Белгороде

Telegram-канал Baza опубликовал полное видео взрыва в Белгороде вечером 20 апреля. Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала падение снаряда рядом с проезжей частью. На кадрах видно, как боеприпас рухнул около супермаркета, что вызвало отключение дорожных фонарей, а спустя небольшое время он сдетонировал.

Взрыв на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода прогремел накануне вечером. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрывной волной были выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, четыре квартиры и несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. В городе был создан информационный штаб, который начал собирать все данные о повреждениях и последствиях.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала нештатная ситуация — на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что число пострадавших в результате взрыва возросло до трех.