Опубликовано фото автомобиля, в который попал снаряд в Белгороде Baza показала фото горящего авто в Белгороде после удара ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza обнародовал фотографию горящего автомобиля на въезде в Белгород, по которому прилетел снаряд Вооруженных сил Украины. На ней видно, что машину объяли языки пламени, над ней поднялся столб дыма. Находившийся за рулем автомобиля мужчина погиб.

Фото автомобиля, в который попал снаряд. Водитель погиб, — говорится в публикации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. Помимо погибшего водителя, травмы получили две женщины и один мужчина. Также имеются повреждения в двух частных домовладениях и в учреждении здравоохранения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что житель Белгорода погиб при ударе кассетного боеприпаса по автомобилю. По его информации, после прилета снаряда машина проехала еще около ста метров, при этом мужчина не мог выбраться из салона.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали Белгород с помощью беспилотника самолетного типа. При падении обломков дрона произошло возгорание сухой травы.