Опубликован список пассажиров перевернувшейся в Дагестане лодки SHOT опубликовал данные погибшего и пострадавших туристов в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сулакский каньон

Один человек погиб и трое пострадали во время происшествия в Сулакском каньоне в Дагестане. В результате опрокидывания лодки погибла девушка 1992 года рождения. Еще две девушки 1991 года рождения получили травмы. Также пострадал мужчина 1988 года рождения. У них травмы и ушибы, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, погибшую девушку звали Б. Алина. Травмы получили Е. Панфилов, А. Панфилова и А. Игнаткова. Они были доставлены в городскую больницу для обследования.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, транспортное средство столкнулось со скалой. Всего на борту находились восемь человек. На место происшествия выехали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее стало известно, что погибшей оказалась уроженка Донецкой Народной Республики. Женщина приехала на отдых из города Енакиево. Роковая поездка стоила ей 3000 рублей.

До этого на Эльбрусе погиб турист. Специалисты транспортировали тело на поляну Азау и передали полиции. По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии зарегистрированная тургруппа из трех человек отправилась в горы. В ходе похода руководителю восхождения, 59-летнему мужчине, стало плохо. На высоте 4700 метров спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни.