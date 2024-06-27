Российского туриста нашли мертвым на Эльбрусе

Фото: t.me/mchs_official*

На Эльбрусе погиб турист, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Специалисты транспортировали тело на поляну Азау и передали полиции.

По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии зарегистрированная тургруппа из трех человек отправилась в горы. Руководителю восхождения, 59-летнему мужчине, стало плохо на горе. На место происшествия выдвинулись спасатели. На высоте 4 700 метров они обнаружили альпиниста без признаков жизни.

Ранее незарегистрированная группа туристов из Москвы потерялась на горе Эльбрус. Они пропали на высоте 5000 метров. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер».

До этого стало известно, что российский турист погиб на пляже Биас Тугель на индонезийском острове Бали во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой. Глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана пояснил, что погибшему гражданину России было 37 лет.

Также мужчина погиб во время прогулки на катере в Дагестане. Он бросился спасать туристку, которая выпала за борт. До этого водитель разрешил группе не надевать спасательные жилеты и лихачил по ходу движения.