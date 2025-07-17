Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

Ночью в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, — написал глава региона.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил об украинском БПЛА, врезавшемся в верхние этажи многоэтажного жилого дома в Воронеже. По информации канала, жильцы услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из построек. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.