Омбудсмен Кузнецова в курсе ситуации с оправданием отца-насильника

https://static.news.ru/photo/50d706ba-b895-11ea-82a4-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова знает о ситуации с оправданием жителя Татарстана, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. При этом мужчина сознавался в содеянном.

Прокуратура уже подала жалобу в вышестоящую инстанцию. Омбудсмен держит вопрос на контроле.

Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идёт о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остаётся на нашем контроле до полного его разрешения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Для защиты прав и интересов ребёнка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в республике Татарстан.

Бывшему подсудимому 27 лет. 27 октября 2019 года он позвонил жене на работу и сказал, что у их полуторогодовалой дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили об этом факте в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку во время смены подгузника, позже сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке. В итоге суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение. Прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана.

Помимо полуторагодовалой дочери у супругов есть ещё двое детей. На суде женщина выступала в защиту мужа, писал NEWS.ru.