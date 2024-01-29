Около шести тонн зараженного перца из Турции выявлено в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье выявлена партия свежего перца, зараженного карантинным вредителем, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службе Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. По информации ведомства, 5,94 тонны овоща турецкого производства прибыли на склад временного хранения ЗАО «Логистический центр «Западные Ворота» в Можайске. Перец был заражен западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande) — одним из опаснейших вредителей, переносчиком вирусных заболеваний культурных растений.

Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений, — уточнили в пресс-службе.

Были проведены мероприятия по обеззараживанию продукции, пишет издание. Партию перца обработал подведомственный Россельхознадзору «Республиканский фумигационный отряд».

Ранее были опубликованы результаты научного исследования, согласно которым овощи и фрукты, выращенные на борту Международной космической станции, оказались ядовитыми. Ученые установили, что невесомость ослабляет иммунную систему растений, делая их более уязвимыми для бактерий и грибков, которые делают их непригодными к употреблению в пищу.