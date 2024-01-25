Выращенная в космосе еда оказалась смертельно опасной Nature: выращенные на МКС петрушка и салат оказались ядовитыми

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Овощи и фрукты, выращенные на борту Международной космической станции (МКС), оказались ядовитыми, сообщает научное издание Nature. Согласно результатам проведенного исследования, невесомость ослабляет иммунную систему растений, делая их более уязвимыми. В результате они заражаются бактериями и грибками, которые делают их непригодными к употреблению в пищу.

Ученые отмечают, что на сегодняшний день не поступало ни одного сообщения о случаях заражения космонавтов бактериями от растений на МКС. Однако они все еще могут представлять опасность. В частности выращиваемые на станции овощи и фрукты «колонизируются» разнообразными патогенами. При этом обработка водой не делает зараженную зелень более безопасной.

Хотя на сегодняшний день сообщений о случаях заболеваний пищевого происхождения в космических полетах не поступало, известные патогены пищевого происхождения сохраняются на борту Международной космической станции, — говорится в тексте статьи.

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя ранее заявил, что миру грозит эпидемия «зомби-вирусов» из-за пробуждения древних патогенов, хранящихся в вечной мерзлоте. По его словам, это может произойти вследствие глобального потепления.