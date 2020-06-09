Около 30 тысяч тонн грунта вывезли с места аварии в Норильске

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Загрязнённый в результате аварии с нефтепродуктами грунт вывезен в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.

Как сообщили в МЧС России, за сутки ещё восемь тысяч квадратных метров загрязнённой территории обработаны сорбентом, который поглощает вещества из почв, таким образом, всего обработано более 40 тысяч квадратных метров. Ликвидируют последствия аварии более 680 человек и 266 единиц техники, передаёт РИА Новости.

Один из резервуаров для хранения топлива на принадлежащей АО «НТЭК» ТЭЦ-3 29 июня получил повреждения, в результате чего утекло около 21 тысячи тонн топлива.

Как писал NEWS.ru ранее, загрязнения дизельным топливом в Норильске не смогут исчезнуть самостоятельно. Этому процессу помешают низкая температура в арктической зоне, многолетняя мерзлота и торфяные грунты, объяснила во время разговора с журналистами старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова.