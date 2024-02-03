Охотник приговорен к году принудительных работ за то, что в феврале 2022 года во время ночной охоты в лесу застрелил молодого человека, который искал закладку с наркотиками, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Подсудимый пояснил, что на тепловизоре фигура выглядела как лось. На деле же вместе с погибшим на поиски закладки вышла его знакомая и на тепловизоре отображались обе фигуры.

В начале февраля 2022 года  в ночное время  подсудимый находился на участке местности  автодороги Вязниковского района,  с целью охоты на лосей. В это же время <...> в лесном массиве с целью  поиска закладок наркотических средств находились два молодых человека. Подсудимый, заметив два тепловых пятна, имеющих по его убеждению  визуальное сходство  с особями лосей, произвел выстрел из карабина с прицелом  в сторону данных тепловых пятен, попал в голову   в одного из молодых людей, — сообщили в суде.

Молодой человек скончался на месте. Суд учел тот факт, что подсудимый внес пожертвование в фонд СВО и оказал помощь родственникам погибшего, а также извинился перед второй пострадавшей. Ранее охотник не был судим и не привлекался к административной ответственности. Также он работает, женат и имеет положительные характеристики.

Ранее в Тюменской области мужчина ранил пенсионера во время охоты на бобров. Пострадавший получил огнестрельное ранение в области живота. Инцидент произошел в деревне Решетниково.

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