Охотник принял двух людей за лося и оказался на скамье подсудимых Во Владимире охотник избежал реального срока за убийство искателя закладок

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Охотник приговорен к году принудительных работ за то, что в феврале 2022 года во время ночной охоты в лесу застрелил молодого человека, который искал закладку с наркотиками, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Подсудимый пояснил, что на тепловизоре фигура выглядела как лось. На деле же вместе с погибшим на поиски закладки вышла его знакомая и на тепловизоре отображались обе фигуры.

В начале февраля 2022 года в ночное время подсудимый находился на участке местности автодороги Вязниковского района, с целью охоты на лосей. В это же время <...> в лесном массиве с целью поиска закладок наркотических средств находились два молодых человека. Подсудимый, заметив два тепловых пятна, имеющих по его убеждению визуальное сходство с особями лосей, произвел выстрел из карабина с прицелом в сторону данных тепловых пятен, попал в голову в одного из молодых людей, — сообщили в суде.

Молодой человек скончался на месте. Суд учел тот факт, что подсудимый внес пожертвование в фонд СВО и оказал помощь родственникам погибшего, а также извинился перед второй пострадавшей. Ранее охотник не был судим и не привлекался к административной ответственности. Также он работает, женат и имеет положительные характеристики.

Ранее в Тюменской области мужчина ранил пенсионера во время охоты на бобров. Пострадавший получил огнестрельное ранение в области живота. Инцидент произошел в деревне Решетниково.