Огонь унес жизни двух человек в Красноярском крае МЧС: в поселке Шушенское два человека погибли и трое пострадали при пожаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Шушенское Красноярского края, сообщило регионально управление МЧС России. В результате погибли два человека, еще трое получили травмы.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:22 по местному времени. Тушением огня занимались 26 человек личного состава, было привлечено 10 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, включая пятерых детей. К 15:15 пожар был локализован на площади 135 квадратных метров.

По информации Telegram-канала Kras Mash, полученной от местных жителей, в загоревшейся квартире жила женщина, торговавшая спиртом. Причина возгорания и другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее МЧС России сообщило о пожаре на базе отдыха в станице Голубицкая Краснодарского края. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, о пострадавших не уточнялось.

До этого СМИ сообщали о взрыве легкового автомобиля на заправочной станции недалеко от поселка Урвань в Кабардино-Балкарии. В результате загорелся автомобиль ВАЗ-2109, он получил серьезные повреждения. Также пострадали три человека, их доставили в больницу Нальчика.