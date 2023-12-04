Огонь охватил стройку башен «Атлантик Сити» во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар произошел на стройке башен жилого комплекса «Атлантик Сити» во Владивостоке, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, на строительных лесах могут находиться рабочие.



Канал опубликовал видео с места событий. На кадрах видны плотные клубы черного дыма. Слышны сирены пожарных, которые едут в сторону объятых огнем зданий. Информации о пострадавших и площади возгорания нет.

Ранее огонь охватил завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе на востоке Москвы. В оперативных службах возгоранию присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, к тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники. Очевидец опубликовал видео с места событий: на кадрах видно, как к загоревшемуся заводу подъезжали колонны техники. Практически на километр в небо поднялся плотный черный столб дыма.

До этого в Москве произошел пожар на вещевом рынке «Садовод», площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пожару поспособствовала плотная застройка торговых павильонов. Спасателям удалось эвакуировать 350 человек. В результате пожара пострадал как минимум один человек.