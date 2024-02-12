Огненный «Торнадо» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении МО РФ показало кадры работы «Торнадо-Г» по ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Расчет российской РСЗО «Торнадо-Г» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Министерство обороны России. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало кадры этого боя. Украинские военнослужащие попытались произвести ротацию личного состава, воспользовавшись плохими погодными условиями. Это заметила воздушная разведка, которая передала координаты цели «кочующему» расчету, отметили в Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. За последние сутки военнослужащим удалось отразить две штурмовые атаки ВСУ, противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными. Более выгодные рубежи и позиции российские силы заняли также на Донецком направлении.

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии прилетов по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области Украины. По его данным, на момент атаки на станции находилось несколько составов, один из которых перевозил военнослужащих ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военкор Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения американской гаубицы М777, находящейся на вооружении ВСУ. На кадрах видно, как к замаскированному у позиций противника орудию приближается беспилотник, после чего в небо поднимается столб дыма.