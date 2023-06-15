Офицера из Хакасии осудили за работу с магазином наркотиков из Украины Суд в Хакасии признал виновным бывшего полицейского за работу с магазином наркотиков из Украины

Фото: vs.hak.sudrf.ru

Верховный суд Хакасии приговорил к трем годам и трем месяцам колонии бывшего офицера полиции за сотрудничество с магазином наркотиков из Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Суд доказал, что обвиняемый продавал информацию магазину наркотических средств, а также сам хранил наркотики и получал взятки. Полицейский вину свою признал и заключил досудебное соглашение.

В Хакасии <...> пресечена противоправная деятельность одного из руководителей отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков органа внутренних дел. <…> Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года и звания подполковника полиции, — говорится в постановлении суда.

Офицер полиции был осужден сразу по трем статья УК РФ — разглашении гостайны, хранение наркотиков и получение взятки.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Экс-полицейского признали виновным в причастности к терактам в Московском метрополитене в 2010 году. Исаев осужден по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 209 (бандитизм) и ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе). Его лишили звания полковника полиции.