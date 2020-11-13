Офицер полиции в Нижегородской области стал владельцем особняка за 60 млн

https://static.news.ru/photo/4be24716-276f-11eb-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дом замначальника полиции по городу Кулебаки Алексея Волкова оценили более чем в 60 млн рублей. Об этом сообщили в репортаже нижегородской новостной программы.

Жители города провели съёмку дома полицейского с дрона и показали получившийся материал нескольким риелторским конторам. Объект недвижимости с баней, прудом и собственным лесом был оценён примерно в 60 млн рублей, сообщает KP.RU.

Кроме того, выяснилось, что для постройки особняка Волков скупил несколько участков земли, а после провёл к своим владениям дорогу. Рабочие, которые занимались обустройством дома, уверяют, что там стоят золотые унитазы.

Горожане задались вопросом, откуда у полицейского такие деньги. Их любопытство разделяет Следственный комитет России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за получение взяток бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Завьяловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.