Один регион России лидирует по продажам противозачаточных таблеток В Чечне на 23% увеличились продажи гормональных контрацептивов

Чеченская Республика лидирует по продажам гормональных контрацептивов за первые пять месяцев 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании RNC Pharma. По сравнению с прошлым годом спрос в регионе вырос на 23%. Также активнее стали приобретать противозачаточные таблетки жители Тамбовской и Иркутской областей.

Вместе с тем продажи в некоторых регионах заметно упали. По данным экспертов на 8,1% снизился спрос в Ингушетии, на 3,6% — в Республике Саха (Якутия) и Магаданской областях. В целом такая ситуация наблюдается в 12 из 89 российских регионов.

До этого аналитики из компании DSM Group сообщили, что стоимость противозачаточных таблеток в России за последний год выросла на 11–15%. По их данным, одна упаковка сегодня в среднем стоит 1539 рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила ужесточить продажу противозачаточных таблеток. По ее словам, такие препараты должны отпускаться только по рецепту врача. Она объяснила это тем, что прием контрацептивов снижает активность яичников, что приводит к гормональному сбою.