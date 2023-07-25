Один человек погиб после переворота лодки в Кронштадте

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб в результате аварии с лодкой, которая произошла в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Всего на судне находились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек. По предварительной информации, <...> один человек погиб, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия были направлены криминалисты и следователи регионального следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

21 июля в Финском заливе затонула яхта, на борту которой находились девять человек. Один из пассажиров прыгнул в воду после того, как яхта начала тонуть. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он скончался. Шесть пассажиров катера эвакуировали приехавшие на вызов спасатели. Еще двое добрались до берега на проходящих мимо кораблях.

В результате Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу капитана затонувшей яхты. Мужчина своей вины в случившемся не признал.