В Петербурге арестовали капитана затонувшей в Финском заливе яхты

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге суд принял решение заключить под стражу капитана яхты, затонувшей в Финском заливе 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. В результате происшествия умер один из пассажиров судна.

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Федотова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

Там отмечается, что задержанный свою вину не признал. В результате суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить Сергея Федотова под стражу на срок до 20 сентября текущего года.

По версии следствия, капитан яхты Федотов вместе с организатором водной прогулки и еще рядом неустановленных лиц знали, что моторная яхта Carver-41 не прошла технического освидетельствования и длительное время не эксплуатировалась, однако они решили провести на ней платную экскурсию в акватории Финского залива. В результате из-за технической неисправности она затонула, один человек погиб.

Инцидент произошел вечером 21 июля. На борту судна находились девять человек. Один из пассажиров прыгнул в воду после того, как яхта начала тонуть. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он скончался. Шесть пассажиров катера эвакуировали приехавшие на вызов спасатели. Еще двое добрались до берега на проходящих мимо кораблях.