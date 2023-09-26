Очевидцы сообщили о сбитом БПЛА над Таганрогом SHOT: над Таганрогом сбили беспилотник

Фото: Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает о сбитом над Таганрогом беспилотнике. Очевидцы опубликовали видеокадры с последствиями нейтрализации воздушного аппарата. Это сопровождалось громкими звуками, в небе виден инверсионный след. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Позднее канал уточнил, что громкие хлопки и след в небе были вызваны военными учениями.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 сентября пытались атаковать территорию Курской области беспилотниками самолетного типа. Оба БПЛА были сбиты в небе средствами ПВО.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, все дроны самолетного типа, которые Киев планировал использовать для террористической атаки на Крым, были уничтожены.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили два дрона. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность российским военным за защиту.

25 сентября мэр Курска Игорь Куцак сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника в городе было повреждено административное здание, 15 домовладений и четыре автомобиля. Он заверил, что власти окажут гражданам необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.