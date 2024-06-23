«Очень много раненых»: очевидица рассказала о ракетной атаке на Севастополь Очевидица: перед ракетной атакой в Учкуевке не звучала сирена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидица рассказала NEWS.ru, как перед ракетной атакой Вооруженных сил Украины в Учкуевке не звучала сирена. По словам женщины, было очень много раненых. Очевидица отдыхала на пляже с подругой, когда произошла трагедия.

Все произошло слишком неожиданно, при этом оповещений об опасности не звучало и укрытий поблизости не было. Я лежала под деревянным навесом. Сначала все закричали, пытались разбежаться кто куда. Пару минут мы были в шоке, а потом кинулись собирать вещи и бежать оттуда. Видели, что было очень много раненых. Мы остановили попутку и попросили довезти хотя бы до конца парка, — поделилась женщина.

Очевидица уточнила, что интернет начал работать очень плохо, невозможно было найти ближайшее укрытие. Машины скорой помощи, добавила она, до сих пор увозят пострадавших с пляжа. К счастью, женщины выжили и «отходят» дома.

Минздрав России ранее назвал официальное количество пострадавших в результате обстрела Севастополя. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, из которых 27 оказались детьми.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о жертвах атаки ВСУ на город. По его словам, погибли два ребенка и один взрослый. Губернатор отметил, что в настоящий момент выехал в больницу, куда повезли пострадавших. На месте происшествия остается главный прокурор Севастополя Андрей Шевцов.