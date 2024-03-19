Поволжский маньяк выступит с последним словом, рискуя сесть пожизненно Обвиняемый в убийстве пенсионерок житель Казани выступит с последним словом

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров

Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров, прозванный поволжским маньяком, сегодня выступит в Верховном суде Татарстана в Казани с последним словом, передает РИА Новости. Прокуратура попросила суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Последнее слово подсудимого Радика Тагирова — 19 марта в 10:00, — уточнили в суде.

Тагиров обвиняется в трех покушениях на убийство и более чем в 30 расправах над пожилыми женщинами. По версии следствия, преступления мужчина совершал в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Москве. Он находил одиноких пенсионерок, под видом работника коммунальной службы проникал к ним в жилье, затем расправлялся с ними и похищал деньги.

Психиатр Василий Шуров рассказал, что маньяками часто становятся люди, которые росли с холодными и жестокими матерями. По его словам, распознать потенциального преступника можно по признакам так называемой триады Макдональда, к которым относятся пиромания, энурез и насилие над животными.

В марте стало известно, что пользователь Reddit из Лонг-Айленда в США в 2015 году случайно опубликовал фотографию Рекса Хойерманна, которого восемь лет спустя обвинят в серии ужасных убийств в Гилго-Бич. Американец сделал с маньяком мем. Спустя несколько лет мужчина вдруг осознал, что человек, которого он случайно сфотографировал и высмеял, на самом деле Рекс Хойерманн, получивший впоследствии мировую известность. При этом в 2015 году он даже не подозревал, кем являлся мужчина на снимке.