Обломки сбитого дрона упали на крышу дома под Белгородом и загорелись Гладков: обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома в селе Таврово

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обломки дрона упали на кровлю частного дома в селе Таврово, там произошел пожар. Минобороны России уточнило, что отразило воздушную атаку в 11:30 мск.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. <...> После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово при падении обломков загорелась кровля частного жилого дома, — написал он.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты, информация о последствиях уточняется. Как заверил губернатор, пострадавших нет.

В Минобороны России подтвердили, что пресекли очередную атаку беспилотника самолетного типа в Белгородской области. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила дрон около 11:30 мск. Информацию о последствиях атаки там не уточнили.

Некоторое время назад в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Жителям рекомендовали укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.