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05 августа 2025 в 17:00

Рой мотыльков атаковал Забайкалье

В забайкальском селе Урульга произошло нашествие мотыльков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Село Урульга в Карымском районе Забайкальского края столкнулось с необычным явлением — улицы и здания оказались покрыты тысячами мотыльков, информирует Telegram-канал IrCity.ru. По данным источника, та же участь настигла поселок Карымское.

Кандидат биологических наук Олег Корсун объяснил, что причиной такого нашествия, скорее всего, стал непарный шелкопряд. В Забайкалье периодически наблюдаются вспышки его популяции.

Ученый отметил, что в окрестных лесах, вероятно, существует очаг с деревьями, поврежденными гусеницами этого насекомого. Он предположил, что это может быть березняк или другие виды деревьев. В данный момент бабочки, преимущественно самки, начали массовый полет. Отмечается, что огородам подобные мотыльки не представляют угрозы.

Ранее Украину настигло нашествие саранчи, которое добралось до Киева. По данным источников, до этого рои насекомых наблюдались в Днепропетровской области и Запорожье. Также саранча прилетела в Николаевскую, Одесскую и Винницкую области.

Забайкалье
насекомые
сёла
бабочки
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